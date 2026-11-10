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Sport

"Haos la naționala României!" Cazurile Stanciu și Radu, analizate în presa din Bosnia

d Scris de dani morar
"Haos la naționala României!" Cazurile Stanciu și Radu, analizate în presa din Bosnia
Aosom
Presa din Bosnia continuă urmărește atent evenimentele din jurul echipei naționale a României. Publicația SportSport.ba a abordat luni seară și cazul portarului

Sursa: Eurosport Romania

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