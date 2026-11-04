 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Horațiu Moldovan schimbă din nou echipa! Impresarul portarului a făcut anunțul

t Scris de tudor moisa
Horațiu Moldovan schimbă din nou echipa! Impresarul portarului a făcut anunțul
Aosom
Horațiu Moldovan se află la finalul aventurii în Turcia. Portarul va pleca de la Eyupspor în iarnă, anunțul fiind făcut de impresarul său, Andrei Balmoș. Acesta

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech