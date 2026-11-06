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Sport

Horia Brenciu face ce-i spune inima și revine la Sala Palatului, pe 21 și 22 noiembrie 2026

r Scris de redactia gsp
Horia Brenciu face ce-i spune inima și revine la Sala Palatului, pe 21 și 22 noiembrie 2026
Aosom
Două concerte-eveniment alături de HB Orchestra, o carieră rememorată prin muzică și energia inconfundabilă a unui show marca Horia Brenciu. Pe 21 și 22 noiembrie 2026, Horia Brenciu revine pe scena Sălii Palatului cu două spectacole speciale, reunite sub titlul „Fac ce-mi spune inima”. ...

Sursa: Gsp

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