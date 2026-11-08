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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

I-a ”sucit mințile”! S-a căsătorit în secret și va fi în tribune la Brighton - Universitatea Craiova

d Scris de digi sport
I-a ”sucit mințile”! S-a căsătorit în secret și va fi în tribune la Brighton - Universitatea Craiova
Aosom
I-a ”sucit mințile”! S-a căsătorit în secret și va fi în tribune la Brighton - Universitatea Craiova

Sursa: Digisport

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