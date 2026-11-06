I-au administrat lui Dinamo a doua înfrângere din acest sezon, iar apoi au explicat cum au reușit: „L-am «citit» de când eram pe bancă”

Rober Sierra și Mamadou Mendy, marcatorii celor de la FC Argeș în victoria cu Dinamo, scor 2-1, au reacționat după partida de la Mioveni din etapa #15 din Superliga. Cei doi au explicat cum au reușit să marcheze cele două goluri care le-au adus „câinilor” prima înfrângere după cea din prima etapă în fața celor de la Petrolul. Rober Sierra: „Când conduci ai ceva de pierdut, deci încerci să protejezi scorul” „E extraordinar. ...

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