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Sport

I-au prelungit contractul fotbalistului diagnosticat cu cancer

m Scris de maria olteanu
I-au prelungit contractul fotbalistului diagnosticat cu cancer
Aosom
Clubul canadian de fotbal Vancouver Whitecaps a extins înțelegerea cu Belal Halbouni, jucător diagnosticat cu cancer al sistemului limfatic. Fundașul în vârstă de 26 de ani va lipsi o perioadă mai lungă de pe teren. Echipa din MLS a semnat o nouă înțelegere cu Halbouni, valabilă până la sfârșitul sezonului 2027-2028. „Belal și familia sa beneficiază de întregul sprijin al tuturor celor din club. ...

Sursa: Gsp

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