Ianis Hagi a aflat vestea care îi poate influența decisiv viitorul!

Ianis Hagi (28 de ani) are un nou antrenor la Alanyaspor! Clubul din Turcia a profitat de pauza competițională pentru a face o schimbare pe banca tehnică. Portughezul Joao Pereira (42 de ani) a fost înlocuit cu turcul Ugur Ucar (39 de ani). Alanyaspor traversează un început de sezon sub așteptări și ocupă locul 13 în campionatul Turciei, cu 12 puncte acumulate în 11 etape, la patru lungimi de Gaziantep, formație aflată pe prima poziție retrogradabilă. ...

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