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Sport

Ianis Hagi a primit lovitura

d Scris de digi sport
Ianis Hagi a primit lovitura
Aosom
Ianis Hagi (28 de ani) s-a înțeles cu șefii de la Marseille, după cum a transmis deja presa din Franța, doar că transferul românului în Ligue 1 nu e pe deplin rezolvat.

Sursa: Digisport

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