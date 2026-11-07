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Sport

Iasmin Latovlevici s-a făcut antrenor. Echipa pe care a preluat-o

i Scris de iosif pintilie
Iasmin Latovlevici s-a făcut antrenor. Echipa pe care a preluat-o
Aosom
Clubul Politehnica Timișoara a anunțat că începând de vineri noul antrenor al echipei secunde alb-violete este fostul internațional Iasmin Latovlevici.

Sursa: Ziare

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