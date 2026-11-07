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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Iată cum să 'trișezi' de acum înainte la jocul 'Găsește diferențele'! Trucul care te ajută să descoperi imediat detaliile ascunse

d Scris de daniel mihai dragomir
Iată cum să 'trișezi' de acum înainte la jocul 'Găsește diferențele'! Trucul care te ajută să descoperi imediat detaliile ascunse
Aosom
Află cum să suprapui cele două imagini și să descoperi diferențele mai ușor. Trucul cu privirea încrucișată are o explicație științifică.

Sursa: Stiri Pe Surse

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