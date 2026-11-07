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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Îi datorează viața soției. Ferguson: „Dacă nu era ea, ar fi fost finalul”

d Scris de diana seceleanu
Îi datorează viața soției. Ferguson: „Dacă nu era ea, ar fi fost finalul”
Aosom
Marele antrenor de fotbal vorbește despre un moment delicat din viața sa.

Sursa: Click

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