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Ilie Bolojan i-a pregătit Ioanei Dogioiu o nouă funcție în PNL. Ce rol va avea fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului

v Scris de valentina culin
Ilie Bolojan i-a pregătit Ioanei Dogioiu o nouă funcție în PNL. Ce rol va avea fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului
Aosom
Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan, ar urma să preia departamentul de comunicare al PNL, potrivit unor surse politice. Practic, după plecarea de la Palatul Victoria, jurnalista ar rămâne în echipa lui Bolojan, de această dată la nivel de partid. Informația nu a fost confirmată oficial de liberali. Dacă […]

Sursa: National - Ziarul National

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