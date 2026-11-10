Ilie Bolojan i-a pregătit Ioanei Dogioiu o nouă funcție în PNL. Ce rol va avea fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului

Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan, ar urma să preia departamentul de comunicare al PNL, potrivit unor surse politice. Practic, după plecarea de la Palatul Victoria, jurnalista ar rămâne în echipa lui Bolojan, de această dată la nivel de partid. Informația nu a fost confirmată oficial de liberali. Dacă […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗