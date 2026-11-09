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Ilie Bolojan spune ce se întâmplă cu „puciștii” care au contestat în instanţă deciziile PNL, dacă aceștia nu retrag acțiunile împotriva partidului

c Scris de cristian otopeanu
Ilie Bolojan spune ce se întâmplă cu „puciștii” care au contestat în instanţă deciziile PNL, dacă aceștia nu retrag acțiunile împotriva partidului
Aosom
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni, 9 noiembrie, că partidul a decis ca parlamentarii liberali care au contestat în instanţă deciziile Congresului din 21 iunie au două posibilități.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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