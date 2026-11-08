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Sport

Imagini cu stadionul din România care va concura cu Arena Națională. Investiție de 140 de milioane de euro FOTO

t Scris de teodor serban
Imagini cu stadionul din România care va concura cu Arena Națională. Investiție de 140 de milioane de euro FOTO
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Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a oferit detalii și imagini despre noul stadion pe care va juca echipa Politehnica Timișoara.

Sursa: Ziare

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