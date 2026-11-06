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Sport

Imagini de la meciul România – Tonga: Nicușor Dan, alături de fiul său, în tribune și în vestiare

m Scris de madalina bahrim
Imagini de la meciul România – Tonga: Nicușor Dan, alături de fiul său, în tribune și în vestiare
Aosom
Nicușor Dan a apărut la meciul România – Tonga, dar un detaliu a atras atenția: președintele nu a venit singur pe stadion. A fost în tribune alături de fiul său și a ajuns și în vestiarele celor două echipe. The post Imagini de la meciul România – Tonga: Nicușor Dan, alături de fiul său, în tribune și în vestiare appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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