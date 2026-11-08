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Sport

Imagini halucinante la un meci de box din Turcia. Unul dintre sportivi a fost bătut de spectatori după un gest provocator

i Scris de iulian bîrzoi
Imagini halucinante la un meci de box din Turcia. Unul dintre sportivi a fost bătut de spectatori după un gest provocator
Aosom
Sportivul francez Murad Aliev a fost scos de urgenţă din ring la finalul luptei pentru titlul WBC Silver la categoria grea împotriva turcului Umut Camkiran. Deși meciul se încheiase, arbitrul nu a reușit să anunțe câștigătorul, întrucât francezul a fost luat la bătaie de public după un gest ofensator.

Sursa: Digi24

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