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Sport

Imagini rare cu Dora, fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu. A împlinit 16 ani, iar tatăl ei i-a transmis un mesaj emoționant

l Scris de livia lixandru
Imagini rare cu Dora, fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu. A împlinit 16 ani, iar tatăl ei i-a transmis un mesaj emoționant
Aosom
Sărbătoare importantă în familia artiștilor Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Fiica celor doi, Dora, a împlinit vârsta de 16 ani, prilej cu care artistul a publicat pe rețelele de socializare imagini rare cu adolescenta, însoțite de un mesaj încărcat de sensibilitate și urări de suflet.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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