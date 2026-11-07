Imagini rare cu Dora, fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu. A împlinit 16 ani, iar tatăl ei i-a transmis un mesaj emoționant

Sărbătoare importantă în familia artiștilor Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Fiica celor doi, Dora, a împlinit vârsta de 16 ani, prilej cu care artistul a publicat pe rețelele de socializare imagini rare cu adolescenta, însoțite de un mesaj încărcat de sensibilitate și urări de suflet.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗