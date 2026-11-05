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Imaginile pentru care vestiarul lui Real Madrid a râs în hohote de Jude Bellingham: „Omule, n-ai cum să faci așa ceva, ești nebun?!”

a Scris de alexandru tomuțiu
Imaginile pentru care vestiarul lui Real Madrid a râs în hohote de Jude Bellingham: „Omule, n-ai cum să faci așa ceva, ești nebun?!”
Aosom
Jude Bellingham (23 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, a renunțat la echipamentul sportiv pentru a fi protagonistul celei mai recente campanii de lenjerie intimă a brandului Calvin Klein. Imaginile în care fotbalistul englez pozează în mai multe modele de lenjerie intimă au fost dezvăluite săptămâna aceasta. GALERIE FOTO. ...

Sursa: Gsp

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