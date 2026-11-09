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Imediat după prima convocare la echipa națională, Ianis Stoica a fost titular într-un „thriller” cu cinci goluri

m Scris de mihai șovei
Imediat după prima convocare la echipa națională, Ianis Stoica a fost titular într-un „thriller” cu cinci goluri
Aosom
La o zi după ce a fost convocat în premieră de selecționerul Gheorghe Hagi pentru acțiunea echipei naționale de fotbal a României pentru cele două meciuri din luna noiembrie, Ianis Stoica (23 de ani) a fost titular în meciul pierdut de Estrela împotriva lui Benfica, scor 2-3, într-un duel din etapa cu numărul 11 din prima ligă a Portugaliei. Acesta a jucat 66 de minute în meciul de duminică, dar nu a contribuit decisiv la scorul final al partidei. ...

Sursa: Gsp

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