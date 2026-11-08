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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

În atenția persoanelor înscrise în Tabăra de Șivaism

k Scris de kulananda
În atenția persoanelor înscrise în Tabăra de Șivaism
Aosom
Pentru persoanele care s-au înscris până în data de 6 noiembrie, codurile de acces la Tabăra de Șivaism se vor da în ziua de 8 noiembrie. Vă rugăm să verificați și în spam-ul adresei de e-mail, iar în situația în care nu ați primit codul până în data

Sursa: Yoga Esoteric

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