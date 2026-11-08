În atenția persoanelor înscrise în Tabăra de Șivaism

Pentru persoanele care s-au înscris până în data de 6 noiembrie, codurile de acces la Tabăra de Șivaism se vor da în ziua de 8 noiembrie. Vă rugăm să verificați și în spam-ul adresei de e-mail, iar în situația în care nu ați primit codul până în data

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗