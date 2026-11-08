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Sport

În ce relaţie sunt Hamilton şi Leclerc înainte de Brazilia! Vasseur îi băgase în şedinţă după Mexic

c Scris de cristian mihală
În ce relaţie sunt Hamilton şi Leclerc înainte de Brazilia! Vasseur îi băgase în şedinţă după Mexic
Aosom
Lewis Hamilton şi Charles Leclerc au fost băgaţi în şedinţă de Fred Vasseur, după incidentul din Mexic şi declarațiile dure oferite presei, iar acum, înainte de

Sursa: Eurosport Romania

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