În premieră, Rică Răducanu spune că NU a fost prins în ofsaid: „Știți ce a fost, de fapt?!”

Rică Răducanu (80 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți portari din istoria Rapidului și a echipei naționale, a rămas în memoria microbiștilor și pentru o întâmplare mai puțin obișnuită: momentul în care a fost surprins în ofsaid, după ce a urcat în atac pentru a-și ajuta echipa. La mai bine de cinci decenii de la episodul care i-a adus o notorietate aparte, fostul goalkeeper spune că totul e o legendă, iar arbitrul l-ar fi fluierat din alt motiv. ...

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