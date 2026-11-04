 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

În regres permanent spre coada Europei » Pe ce loc e Superliga în folosirea jucătorilor crescuți de cluburi!

d Scris de daniel scorpie
În regres permanent spre coada Europei » Pe ce loc e Superliga în folosirea jucătorilor crescuți de cluburi!
Aosom
Prima divizie fotbalistică a României înregistrează încă un regres în ceea ce privește minutele acordate în actualul sezon jucătorilor proveniți din propria pepinieră. Superliga e pe poziția a 37-a din 50 de campionate naționale analizate în studiul publicat de CIES Football Observatory. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech