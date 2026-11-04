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Sport

Încă mai poți cumpăra bilete la duelul României cu Polonia din 14 noiembrie dacă aștepți revanșa

c Scris de cristian mihală
Încă mai poți cumpăra bilete la duelul României cu Polonia din 14 noiembrie dacă aștepți revanșa
Aosom
Ultimul meci al României cu Polonia s-a soldat cu o grea înfrângere de 6-0, după ce echipa Tricolorilor deja avusese rezultate slabe împotriva Suediei și Bosnie

Sursa: Eurosport Romania

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