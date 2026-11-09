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Sport

Încă o înfrângere pentru naționala României. Polonia, adversar prea dificil pentru „tricolori”

i Scris de iosif pintilie
Încă o înfrângere pentru naționala României. Polonia, adversar prea dificil pentru „tricolori”
Aosom
Naționala României a fost învinsă și duminică, pe teren propriu, în al doilea meci din preliminariile Campionatului European din 2028. Tricolorii au pierdut la mare luptă cu Polonia, în grupa 6 preliminară, scor 30-28 (19-16), la Tulcea.

Sursa: Ziare

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