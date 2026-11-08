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Sport

Încă o lovitură pentru FCSB: fotbalistul de bază a ajuns la spital după accidentarea suferită în meciul cu Corvinul

a Scris de alexandru atanase
Încă o lovitură pentru FCSB: fotbalistul de bază a ajuns la spital după accidentarea suferită în meciul cu Corvinul
Aosom
FCSB a primit o veste îngrijorătoare după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1. Meriton Korenica (29 de ani) s-a accidentat în finalul partidei și a ajuns ulterior la spital, existând temeri că problema medicală ar putea fi una serioasă.

Sursa: Ziare

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