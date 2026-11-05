Încă un adversar pentru Gianni Infantino, în cursa pentru șefia FIFA. Cine vrea să conducă fotbalul mondial

Politică

Una dintre cele mai mari actrițe din România intervine în scandalul angajării la Teatrul Național București a regizorului Felix Alexa, acuzat de abuz 06 Nov 2026

Grupul extremist rusesc "Statul Masculin" neagă orice implicare în alertele cu bombă din Europa: "Ce Statul Masculin? Unde l-ați văzut? Nu mai există de mulți ani" 06 Nov 2026

„E mai bine să înțelegi și să te căiești decât să trăiești ca un Iuda”. Medvedev îl laudă, dar nu-l iartă pe Elon Musk 06 Nov 2026

Noua Strategie Anticorupție 2026-2030, în dezbatere publică. Achizițiile, sănătatea și sectorul fiscal, vizate 06 Nov 2026

Patriarhia Română intervine pentru românca închisă în China: Să nu o uităm pe Alina Apostol. Dreptatea nu trebuie despărţită de milă 06 Nov 2026