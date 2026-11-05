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Încă un adversar pentru Gianni Infantino, în cursa pentru șefia FIFA. Cine vrea să conducă fotbalul mondial

i Scris de iosif pintilie
Încă un adversar pentru Gianni Infantino, în cursa pentru șefia FIFA. Cine vrea să conducă fotbalul mondial
Aosom
Japonezul Kozo Tashima și-a anunțat joi candidatura pentru alegerile prezidențiale FIFA, urmând să fie unul dintre adversarii lui Gianni Infantino.

Sursa: Ziare

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