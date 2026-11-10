Începutul sfârșitului?! 25 de ani de la înfrângerea care-l urmărește și astăzi pe Gică Hagi » Chivu a spus-o franc: „M-aș întoarce la acel meci”

Gică Hagi și-a început cariera la națională cu un eșec de la care se împlinesc astăzi 25 de ani. Cu actualul selecționer pe bancă, România a pierdut cu 1-2 turul „barajului” cu Slovenia, pe 10 noiembrie 2001, după ce a condus cu 1-0 grație golului reușit de Marius Niculae. Gazdele au întors apoi rezultatul, iar Milan Osterc a adus succesul slovenilor pe teren propriu. Osterc a înscris atunci un gol fenomenal în poarta naționalei. ...

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