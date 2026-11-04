Încrâncenată, dar deschisă

Cum era de așteptat gazdele și-au atras cea mai mare parte din punctele puse în joc, ceva mai mult de două treimi din ele (17 din 24), lăsându-le oaspețilot doar 5 punctulețe (o victorie și două meciuri egale). S-ar putea spune că singura surpriză a etapei a venit de pe Valea Prahovei,...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗