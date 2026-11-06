 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Indonezia a contactat un fotbalist de la Dinamo! Discuții la nivel înalt pentru o convocare neașteptată

a Scris de andrei crăiţoiu
Indonezia a contactat un fotbalist de la Dinamo! Discuții la nivel înalt pentru o convocare neașteptată
Aosom
Dean Zandbergen, 25 de ani, atacantul lui Dinamo, a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate Gazetei Sporturilor, despre posibilitatea de a evolua pentru naționala Indoneziei, țară din care are origini pe linie maternă. Născut în Olanda, fotbalistul are rădăcini indoneziene în Depok, un oraș din provincia Java de Vest. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech