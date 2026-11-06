Indonezia a contactat un fotbalist de la Dinamo! Discuții la nivel înalt pentru o convocare neașteptată

Dean Zandbergen, 25 de ani, atacantul lui Dinamo, a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate Gazetei Sporturilor, despre posibilitatea de a evolua pentru naționala Indoneziei, țară din care are origini pe linie maternă. Născut în Olanda, fotbalistul are rădăcini indoneziene în Depok, un oraș din provincia Java de Vest. ...

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