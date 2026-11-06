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Sport

Înfrângere drastică pentru campioana României în EuroCup

a Scris de alexandru atanase
Înfrângere drastică pentru campioana României în EuroCup
Aosom
U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă categoric de echipa spaniolă La Laguna Tenerife, cu scorul de 113-73 (36-19, 23-22, 28-11, 26-21), joi seara, în Tenerife, în Grupa B a competiției de baschet masculin EuroCup.

Sursa: Ziare

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