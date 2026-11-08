Inter - Como, derby de Liga Campionilor în Italia » Echipa pregătită de Cristi Chivu

Inter, echipa tehnicianului român Cristi Chivu (46 de ani), joacă în această seară, de la ora 19:00, pe teren propriu, contra celor de la Como, în etapa a 11-a din Serie A. Meciul care aduce față în față două echipe din Liga Campionilor va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...

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