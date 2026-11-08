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Sport

Inter Milano a căzut pe locul trei în Serie A și simte presiunea celor două echipe din Roma

a Scris de alexandru atanase
Inter Milano a căzut pe locul trei în Serie A și simte presiunea celor două echipe din Roma
Aosom
Echipa italiană AS Roma a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-0, formația Sassuolo, în etapa a 11-a din Serie A.

Sursa: Ziare

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