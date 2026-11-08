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Sport

Interul lui Cristi Chivu a învins-o clar pe Como după o demonstrație de forță și două goluri în șapte minute

r Scris de redacția libertatea
Interul lui Cristi Chivu a învins-o clar pe Como după o demonstrație de forță și două goluri în șapte minute
Aosom
Inter Milano, condusă de Cristi Chivu, a obținut o victorie categorică pe teren propriu în fața celor de la Como, scor 2-0, semnând probabil cel mai solid joc din acest tur de Serie A.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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