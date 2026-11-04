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INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas

d Scris de digi sport
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
Aosom
Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că nu îi va permite Rusiei să participe la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă pentru juniori.

Sursa: Digisport

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