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Sport

Întrebarea care i-a dat bătăi de cap lui Dorinel Munteanu: „O, este departe de a vorbi!”

r Scris de romeo ene
Întrebarea care i-a dat bătăi de cap lui Dorinel Munteanu: „O, este departe de a vorbi!”
Aosom
Dorinel Munteanu (58 de ani), antrenorul celor de la CSM Reșița, a analizat remiza obținută în deplasare cu Poli Timișoara, scor 0-0, în etapa a 13-a din Liga 2. Tehnicianul s-a declarat parțial mulțumit de rezultat, considerând că echipa sa a avut ocaziile mai importante pe finalul confruntării și putea obține toate cele trei puncte. ...

Sursa: Gsp

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