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Întrebat pe aeroport despre banii pentru sportivi, David Popovici a răspuns în spaniolă

a Scris de andrei furnigă (video)
Întrebat pe aeroport despre banii pentru sportivi, David Popovici a răspuns în spaniolă
Aosom
Luni, David Popovici (22 de ani), campion european, mondial și olimpic la înot, s-a întors de la Milano, acolo unde a asistat le meciul dintre Inter și Como (2-0) și s-a întâlnit cu antrenorul român Cristian Chivu. ...

Sursa: Gsp

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