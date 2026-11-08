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Ioan Andone nu s-a ferit și le-a spus-o direct celor de la FCSB, după 0-1 cu Corvinul

d Scris de digi sport
Ioan Andone nu s-a ferit și le-a spus-o direct celor de la FCSB, după 0-1 cu Corvinul
Aosom
Ioan Andone nu s-a ferit și le-a spus-o direct celor de la FCSB, după 0-1 cu Corvinul

Sursa: Digisport

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