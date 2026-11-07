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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Ioan Becali a luat legătura cu Dan Șucu și vrea să-l impresarieze pe fiul său: „Copilul e independent”

a Scris de alexandru stanciu
Ioan Becali a luat legătura cu Dan Șucu și vrea să-l impresarieze pe fiul său: „Copilul e independent”
Aosom
Impresarul Ioan Becali (74 de ani) a dezvăluit că a purtat o discuție cu acționarul majoritar de la Rapid, Dan Șucu (63 de ani) în privința fiului său, Andrei Șucu (17 ani), aflat în centrul scandalului izbucnit la club între antrenorul Daniel Pancu (49 de ani) și Diana Șucu (52 de ani), soția omului de afaceri, care deține pachetul majoritar și la Genoa, echipa din Serie A. ...

Sursa: Gsp

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