Ioan Becali a luat legătura cu Dan Șucu și vrea să-l impresarieze pe fiul său: „Copilul e independent”

Impresarul Ioan Becali (74 de ani) a dezvăluit că a purtat o discuție cu acționarul majoritar de la Rapid, Dan Șucu (63 de ani) în privința fiului său, Andrei Șucu (17 ani), aflat în centrul scandalului izbucnit la club între antrenorul Daniel Pancu (49 de ani) și Diana Șucu (52 de ani), soția omului de afaceri, care deține pachetul majoritar și la Genoa, echipa din Serie A. ...

Distribuie: Facebook Instagram