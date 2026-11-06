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Sport

Ioan Ovidiu Sabău, nemulțumit înainte de Farul - Rapid: „Din nou!”

t Scris de tudor belivacă
Ioan Ovidiu Sabău, nemulțumit înainte de Farul - Rapid: „Din nou!”
Aosom
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la Farul Constanța, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Rapid, programată pe 7 noiembrie, de la ora 17:30. Antrenorul Farului a vorbit despre planul de joc abordat de echipa sa, despre problemele de la Rapid, dar și despre cum se raportează la clubul giuleștean, din postura de fost jucător al formației bucureștene. Ioan Ovidiu Sabău: „Aveam nevoie de victorie. ...

Sursa: Gsp

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