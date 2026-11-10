Ionel Dănciulescu, invitatul zilei la GSP Live

Eduard Apostol revine cu o nouă ediție GSP Live, astăzi, de la ora 11:00, alături de fostul atacant Ionel Dănciulescu. Câteva dintre subiectele despre care vom discuta în direct: final de tur în campionatul regular: Universitatea Craiova conduce clasamentul din Superliga, la egalitate de puncte cu Dinamo;Ionuț Radu a reacționat după ce a fost acuzat de respingerea convocării;cu ce se mai ocupă Ionel Dănciulescu în prezent și planurile fostului internațional.

Distribuie: Facebook Instagram