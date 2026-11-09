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Sport

Ionel Ganea amendează schimbarea de discurs a lui Daniel Pancu: „E greșit, el trebuie să facă altceva!”

m Scris de marius mărgărit
Ionel Ganea amendează schimbarea de discurs a lui Daniel Pancu: „E greșit, el trebuie să facă altceva!”
Aosom
Ultimele rezultate ale Rapidului, care a scos doar 4 puncte din ultimele patru partide (inclusiv remiza albă din Cupă, cu Corvinul), dar și declarațiile lui Daniel Pancu au dat senzația că în vestiarul giuleștenilor au reapărut problemele. ...

Sursa: Gsp

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