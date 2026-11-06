Ionuț Chirilă, după ce Cornel Dinu l-a învinovățit pentru moartea lui Hîldan: „Cu mine n-au avut o răceală, apoi s-au îmbolnăvit de inimă și hepatită”

Ionuț Chirilă, 60 de ani, antrenorul divizonarei secunde CS Dinamo, i-a dat replica lui Cornel Dinu, 78 de ani, după ce legenda roș-albilor a insinuat că tehnicianul ar fi fost direct răspunzător de moartea lui Cătălin Hîldan. Fostul mare fotbalist al lui Dinamo a acuzat că Ionuț Chirilă, antrenor la juniorii „câinilor” în acea perioadă, a utilizat tratamente medicamentoase care ar fi cauzat decesul „Unicului Căpitan”. ...

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