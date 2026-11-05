Ionuț Chirilă ia conflictul pe cont propriu și îl dă în judecată pe Cornel Dinu: „Tot răul lăsat în urmă se întoarce împotriva lui” + „Degradare morală și psihică”

Ionuț Chirilă, 60 de ani, tehnicianul lui CS Dinamo, a reacționat astăzi, după acuzațiile grave pe care legenda dinamovistă Cornel Dinu, 78 de ani, i le-a adus în ultimele zile. Printre altele, „Mister” a spus că regretatul Cătălin Hîldan ar fi avut de suferit din cauza medicației pe care Ionuț Chirilă, antrenor la juniorii „câinilor”, i le-ar fi administrat fostului mijlocaș și coechipierilor săi. ...

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