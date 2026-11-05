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Sport

Ionuț Radu a apărat un penalty, dar a fost cel mai slab de pe teren în Celta - Union SG! Nota primită

d Scris de digi sport
Ionuț Radu a apărat un penalty, dar a fost cel mai slab de pe teren în Celta - Union SG! Nota primită
Aosom
Ionuț Radu a apărat un penalty, dar a fost cel mai slab de pe teren în Celta - Union SG! Nota primită

Sursa: Digisport

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