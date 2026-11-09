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Sport

Ionuț Radu a răbufnit, după criticile primite: „Este de-a dreptul șocant”

o Scris de onuț buzoianu
Ionuț Radu a răbufnit, după criticile primite: „Este de-a dreptul șocant”
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Portarul de la Celta Vigo susține că este mai apreciat în afară decât în țară.

Sursa: Jurnalul Ro

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