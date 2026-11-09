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Sport

Ionuț Radu a reacționat, după ce a fost acuzat că nu a vrut să vină la echipa națională a României

t Scris de tudor moisa
Ionuț Radu a reacționat, după ce a fost acuzat că nu a vrut să vină la echipa națională a României
Aosom
Celta Vigo a informat Federația Română de Fotbal că Ionuț Radu nu va putea onora convocarea la echipa națională, iar la două zile după aceea portarul a fost int

Sursa: Eurosport Romania

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