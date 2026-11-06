Ionuţ Radu, indisponibil pentru meciurile României cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina

Portarul echipei naţionale de fotbal a României, Ionuţ Radu, nu va fi disponibil pentru meciurile din această lună, cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina, ultimele din Liga Naţiunilor, din cauza unei afecţiuni la umărul drept, a anunţat, vineri, Federaţia...

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗