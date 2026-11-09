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Sport

Ionuț Radu nu e la ”prima”! Mircea Lucescu aflase condiția pe care o pune portarul pentru a se prezenta la națională

d Scris de digi sport
Ionuț Radu nu e la ”prima”! Mircea Lucescu aflase condiția pe care o pune portarul pentru a se prezenta la națională
Aosom
Ionuț Radu nu e la ”prima”! Mircea Lucescu aflase condiția pe care o pune portarul pentru a se prezenta la națională

Sursa: Digisport

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