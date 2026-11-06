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Sport

Ionuț Radu NU vine la lot! Care este motivul

d Scris de daniel grigore
Ionuț Radu NU vine la lot! Care este motivul
Aosom
Ionuț Radu, 29 de ani, portarul lui Celta Vigo, nu va fi disponibil pentru selecție în această lună, clubul spaniol informând Federația Română de Fotbal că titularul naționalei trebuie să trateze o „problemă mai veche de sănătate”. Ionuț Radu, titular etapă de etapă în La Liga, a început campania de Liga Națiunilor ca portarul numărul 1 al României, integralist la 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina. ...

Sursa: Gsp

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